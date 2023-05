Tamron vs. Tokina: Lichtstarke Weitwinkel-Zooms im Vergleich

Wer aktuell nach einem Weitwinkel-Zoom-Objektiv mit hoher Lichtstärke sucht, hat die Qual der Wahl: Sowohl das Tamron 11-20 mm als auch das Tokina 11-18 mm bieten sich hier als Kandidaten an. Beide Systeme ähneln sich in Aufbau und Material. Was die optisch liefern, haben die Kollegen von ValueTech TV im Vergleich getestet.Preislich unterscheiden sich beide zwar nur wenig, das Tokina-System ist sogar öfter in günstigen Angeboten zu haben. Trotzdem fällt die Empfehlung klar auf das Tamron-Produkt. Denn dieses kann in quasi allen Merkmalen mit der besseren Qualität punkten.