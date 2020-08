Tamron: Überraschend vielfältiges Reise-Zoom-Objektiv im Test

Tamron hat wieder einmal nachgelegt. Das neue Objektiv 28-200 mm f/2.8-5.6 Di III RXD ist verfügbar, hier hat man es mit einem Reisezoom fürs Vollformat zu tun. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt wieder für einen Test vor die Kamera geholt und waren durchaus beeindruckt, dass so viel Optik in ein so kleines Objektiv passt.Natürlich bekommt man gerade auch zu dem überschaubaren Preis nicht das allumfänglich ausgestattete Premium-Produkt. So lässt das Objektiv bei Weitwinkel-Brennweiten durchaus Luft nach oben. Und auch eine Bildstabilisierung ist nicht vorhanden, so dass man hier auf eine entsprechend ausgestattete Kamera zurückgreifen sollte. Generell macht das Produkt vom Preis-Leistungsverhältnis her aber dann doch eine recht gute Figur.