Tamron bringt neuen 70-180mm mit enorm schnellem Autofokus

Schneller Antrieb

Die Foto-Messe CP+ ist aufgrund der Corona-Epidemie zwar abgesagt, trotzdem werden die geplanten Neuvorstellungen den interessierten Verbrauchern nicht vorenthalten. So will Tamron mit seinem neuen 70-180mm F2.8 Di III VXD-Objektiv einmal mehr die Markenhersteller unter Druck setzen. Die Kollegen von ValueTech TV hatten ohnehin schon ihre Tickets nach Japan gebucht und nutzten so die Gelegenheit, direkt mal beim Hersteller selbst vorbeizuschauen.Und dort konnten sie das neue Objektiv auch schon in die Hand und vor die Kamera bekommen. Für ausgiebige Tests der Bildqualität war in dieser Situation natürlich noch kein Raum, aber es zeigte sich doch, dass die Entwickler bei Tamron sich sehr genau überlegt haben, warum sie gerade auf diese Brennweite setzen.Ein weiterer bemerkenswerter Punkt verbirgt sich hinter der VXD-Kennzeichnung. Diese steht dafür, dass die gewöhnlichen Schrittmotoren in dem Objektiv durch einen doppelten Linearantrieb ersetzt wurden. In der Praxis macht sich dies mit einem enorm schnell arbeitenden Autofokus bemerkbar.