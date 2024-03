Sony FE 24-50mm F2.8 G: Spannendes neues Objektiv im Anmarsch

Auf der Fotomesse CP+ zeigt Sony sein neues Objektiv FE 24-50mm F2.8 G für Vollformat-Kameras. Beim ersten Blick zeigt sich, dass der Hersteller hier eine ziemlich kompakte Optik konstruiert hat, die auch noch relativ leicht geblieben ist.Die Kollegen von ValueTech TV konnten auch auf der Messe in Japan bereits ein wenig mit dem Produkt beschäftigen. Auch wenn am Stand noch kein richtiger Test möglich war, zeigte sich doch, dass die Merkmale ziemlich vielversprechend sidn. Und mit einem Preis von voraussichtlich 1299 Euro wäre das Objektiv noch nicht einmal besonders teuer, was bei Sony-Produkten schon einer Erwähnung wert ist.