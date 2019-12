Sony A6100: Gehobene Einsteiger-Systemkamera mit Profi-Autofokus

In der alltäglichen Nutzung von Kameras ist der Autofokus mit die wichtigste Funktion überhaupt. Wer nicht immer erst Zeit mit dem Scharfstellen verbringen will, kommt um ihn nicht herum und Schnappschüsse werden durch ihn ohnehin überhaupt erst möglich. Sony hat wohl auch deshalb seiner A6100, die eher noch im Einsteiger-Segment anzusiedeln ist, einen Autofokus mit Profi-Qualitäten verpasst. Was die Kamera sonst noch leisten kann, haben die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausgearbeitet.