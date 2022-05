Sony 24-70mm F2.8 GM II: Kleinbild-Zoom mit harter Konkurrenz

Konkurrenz ist zur Stelle

Sony hat mit dem 24-70mm F2.8 GM II ein neues Kleinbild-Zoom-Objektiv im Angebot, das gegenüber der Vorgängergeneration deutlich abgespeckt wurde. Auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, hat man es hier allerdings keineswegs mit einem einfachen Kit-Objektiv zu tun. Das Produkt ist klar in der Oberklasse angesiedelt, was auch der Preis von rund 2400 Euro zeigt.Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt natürlich getestet (den erwähnten Video-Test findet ihr hier ) - und zwar an einer Sony Alpha 7R IV. Und das Objektiv lieferte hier durchaus ziemlich ordentliche Ergebnisse. Kleine Mängel in der Optik werden dabei von den mitglieferten Korrektur-Profilen sauber beseitigt.Bis vor nicht allzu langer Zeit hätte man den Kauf des Systems somit trotz des relativ hohen Preises ohne zu Zögern auch empfehlen können. Inzwischen hat sich bei der Konkurrenz aber auch einiges getan. Ein Beispiel ist hier das Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2, das durchaus vergleichbare Ergebnisse liefert und für weniger als die Hälfte des Preises zu haben ist.