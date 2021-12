Tamron 28-75 mm f/2.8 Di III VXD G2: 2. Generation ist noch besser

Tamron hat nun die zweite Generation eines sehr beliebten Objektivs auf den Markt gebracht: Beim 28-75 mm f/2.8 Di III VXD G2 sollten entsprechend noch einmal einige Punkte verbessert werden. Unsere Kollegen von ValueTech TV können euch zeigen, wie gut dies gelungen ist.Im direkten Vergleich zeigt sich im Bildzentrum in den meisten Fällen kaum ein Unterschied. Insbesondere an den Rändern und in den Bildecken hat Tamron aber einen ordentlichen Sprung gemacht. Darüber hinaus gibt es auch noch einige weitere tolle Funktionen. Insofern kann es sich sogar für Besitzer der ersten Generation lohnen, ein Upgrade durchzuführen. Wer komplett neu kauft ist bei der zweiten Generation ohnehin sehr gut aufgehoben.