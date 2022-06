So geht Radio-Hören heute: Evoke Home bietet umfassende Features

Mehr Modelle für andere Szenarien

Vorteile

Unterstützt DAB+ und UKW

Digitale Sender werden automatisch in Kanalliste gespeichert

DAB+ Tuner empfängt schwache Signale gut

Antenne muss nicht zwangsläufig ausgefahren werden

100 Watt Ausgangsleistung

CD-Laufwerk auf der Oberseite

Spotify-Connect

Firmware Updates via OTA

Wiedergabe von MP3-Dateien möglich

Lautstärke-Regler beleuchtet

Kopfhörerbuchse vorhanden

Passt optisch auch zu anderen Soundsystemen

recycelte Wolle (Kvadrat)

Neutral

Kein Touchscreen

Keine Aufnahme-Funktion auf CD-R/W oder USB-Stick

Nachteile

Keine Anbindung an Google Home

Kein USB-Port

Kein Antenneneingang

Beim Pure Evoke Home handelt es sich um ein smartes Radio für DAB+ und UKW mit CD-Player. Das mit recyceltem Akustikstoff von Kvadrat überzogene Designer-Radio kann nicht nur mit ansprechendem Design, sondern auch sehr gutem Ton und Extra-Features wie Spotify Connect überzeugen. Über WLAN können Podcasts gestreamt und Firmware-Updates auf das Radio geladen werden. Mit Hilfe von Bluetooth lässt sich das Evoke Home mit dem Smartphone, einer Spielekonsole oder einem Beamer koppeln. Über des Klapp-Display lässt sich unter anderem der aktuelle Radio-Sender, das derzeit abgespielte Lied oder die Tageszeit samt Datum anzeigen. Unter dem Display platziert der Hersteller Buttons, mit denen beispielsweise der Wecker programmiert werden kann.Die Steuerungselemente auf der Geräte-Oberseite verfügen über einen guten Druckpunkt. Auch wenn die Tasten minimal größer und die Beschriftung etwas kräftiger sein könnten, liegt man, wenn das Radio gezielt bedient wird, nicht daneben. Den meisten Spaß dürfte die Veränderung der Lautstärke machen: Über ein beleuchtetes Rad auf der Oberseite kann der Ton auf- bzw. abgedreht werden. Jenes Rad dient auch als On- und Off-Button - ganz so, wie es früher bei Radios der Fall war. Egal für welche Farb-Variante man sich entscheidet, die Fernbedienung liegt in der jeweils passenden Farbe bei. Es ist 2022 nicht mehr selbstverständlich, dass Hersteller kostenlos eine Fernbedienung beilegen und nicht versuchen, mit Zubehör etwas mehr Geld zu verdienen. Im Küchen-Setting verwendet man die Fernbedienung allerdings durchaus selten. Steht das Evoke Home im Wohnzimmer und in einiger Entfernung zur Couch, ist die Remote ein wahrer Pluspunkt.Auch wenn das Evoke Home kompakt daher kommt, muss sich der Sound des Radios nicht vor größeren Anlagen verstecken: Das Zusammenspiel eines 20mm-Soft-Dome-Hochtöners und zwei 3,5-Zoll-Tieftönern sorgt für ein ausgewogenes Sound-Erlebnis. Auch in größeren Räumen, wie etwa dem Wohnzimmer, kann das Evoke Home überzeugen. Befindet man sich in der Nähe des Gerätes, hört man die Stereo-Separierung sehr gut. Entfernt man sich vom Gerät, verliert sich der Effekt in Richtung Mono-Ton. Dem Musik-Genuss tut das keinen Abbruch. Denkt man an ein typisches Radio, erwartet man nicht die klare Wiedergabe von Inhalten, wie es beim Evoke Homes der Fall ist. Abgerundet wird das Soundbild mit einem durchaus in die musikalische Bühne passenden Bass. Pure übersteuert jenen nicht etwa wie es bei Beats-Produkten der Fall ist, sondern setzt auf einen stimmungsvollen Einsatz. Trotzdem bleibt die Menge an Bass, die das Evoke Home auf engem Raum liefert, durchaus beeindruckend.Unser Kollege Timm Mohn hat mit den aktuellen Musik-Charts, Hörspielen und dem ein oder anderen Star Trek-Soundtrack ein bereits Spektrum an Inhalten gehört, deren vielseitigen Charakteristika das Evoke Home gerecht wird. Auch feine Töne, wie etwa das Pfeifen am Ende des Powerless-Intros , werden akkurat wiedergegeben. Beim Preis von über 400 Euro ist gehobener Klang allerdings auch durchaus zu erwarten. Es ist erfreulich, dass das Pure Evoke Home auf den typischen Klangebenen zu überzeugen weiß. Nicht zu letzt die 100-Watt-Ausgangsleistung lassen das Gerät im Einsatz als Küchenradio gerade zu verschwendet wirken.Die Evoke-Serie umfasst noch mehr Modelle, sodass man sich überlegen kann, das Evoke Home im Wohnzimmer und stattdessen ein Pure Evoke Spot in der Küche zu platzieren. Für das Schlafzimmer eignet sich das Evoke C-D4 . Das Radio mit der etwas weniger einprägsamer Produktbezeichnung verfügt ähnlich wie das Evoke Home über ein CD-Laufwerk. Da noch heute Hörspiele auf CD erscheinen, können CD-Sammler mit dem Evoke D-D4 sowie Home ihre Sammlung abspielen und erweitern, ohne fürchten zu müssen, dass man bald kein Player mehr zur Verfügung hat.Auf den ersten Blick wirken Radios vielleicht wie aus der Zeit gefallen: Längst verweisen Moderatoren während Redebeiträgen auf "Web und App". Das Pure Evoke Home arbeitet das Konzept Radio allerdings neu auf und füllt es dank Spotify und Bluetooth mit neuem Leben. Nicht alle Geräte der Evoke-Serie kommen mit Spotify-Connect daher, welches sich im Test allerdings als sehr praktisch herausgestellt hat. Insgesamt bietet das Evoke Home eine große Vielfalt an Wiedergabemöglichkeiten. Nicht zuletzt über die nicht mehr zu überblickende Anzahl an Internet-Radios lässt sich das smarte Radio mit jeder Menge Inhalten versorgen. Gleiches gilt für die Vielfalt an Inhalten auf Spotfiy oder beim jeweils präferierten Musikdienst wie etwa Apple Music.