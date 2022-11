Sigmas 18-50 mm f/2.8 DC DN entfaltet an der Fuji seine Stärken

Das Sigma-Objektiv 18-50 mm f/2.8 DC DN steht jetzt auch in einer Fuji-X-Version zur Verfügung. Damit kann das System auch an der X-H2 getestet werden, an der die Optik ihre bereits bekannten Stärken noch besser ausspielen kann als an den anderen Kameras, an die man das Objektiv bisher anschließen konnte.Die Kollegen von ValueTech TV haben die Kombination aus Kamera und Optik noch einmal separat getestet und können zeigen, wie stark das Produkt vor einem solch hochauflösenden Sensor arbeiten kann.