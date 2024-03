Sigma-Chef im Interview: Acht Leser-Fragen reisten mit zur Messe

Die Nutzer haben teilweise ganz andere Fragen zu den Produkten eines Unternehmens, als man in den Redaktionen glaubt. Die Kollegen von ValueTech TV haben daher im Vorfeld der Reise zur Fotomesse CP+ ihre Zuschauer und Leser gebeten, Fragen an Sigma-Chef Kazuto Yamaki einzuschicken.Diese wurden diesem dann im Interview gestellt. Entsprechend lassen sich hier einige interessante Punkte in Erfahrung bringen: Wie steht es um eine Foveon-Kamera, die L-Mount-Allianz und wie passt eigentlich die I-Series in das Angebot?