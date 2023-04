Sigma 17 mm f/4 DG DN: Nahezu perfektes Objektiv für Stadt & Land

Das könnte für so manchen Nutzer zum spannendsten Objektiv der Saison werden: Das Sigma 17 mm f/4 DG DN ist zwar keineswegs ein Allrounder, bietet bei Motiven im Architektur- und Landschafts-Bereich aber eine extrem gute Bildqualität, wie sich im Test der Kollegen von ValueTech TV zeigte.Insbesondere die Schärfe über den gesamten Bildbereich hinweg ist beeindruckend und zeigt auch, welche enorme Entwicklung die Optiken in den letzten Jahren noch einmal genommen haben. Denn das, was man hier findet, gab es noch vor nicht allzu langer Zeit eher im Profi-Bereich und keinesfalls bei einem so kompakten Weitwinkel, das man für den Fall der Fälle immer mit in der Tasche haben kann. Das Produkt wird in Kürze auf den Markt kommen und dann voraussichtlich rund 620 Euro kosten.