Sigma 15 mm f/1.4 DG DN: Das neue Fisheye überzeugt im Test

Mit dem Sigma 15 mm f/1.4 DG DN ist ein neues Fisheye-Objektiv aus der Art-Familie verfügbar. Das Produkt ist recht schwer und bringt diverse nützliche Bedienelemente mit. Die Kollegen von ValueTech TV haben die Optik einem Test unterworfen.Technisch handelt es sich hier zweifelsohne um ein überragendes Objektiv. Aufnahmen bekommt es gestochen scharf hin, was insbesondere in den Randbereichen bei einem Fisheye nicht so einfach ist. Natürlich verzeichnet die Optik die Aufnahme ordentlich, was bei diesen Objektiven aber ein gewollter Effekt ist.