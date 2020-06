Sennheiser Momentum 3: Super ANC-Kopfhörer - als Headset mies

Akkuleistung im Durchschnitt

Kopfhörer mit einer aktiven Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen können sehr viel dazu beitragen, dass das Nervenkostüm ihres Besitzers geschont wird. Bei unserem Kollegen Timm Mohn , der bereits mehrere entsprechende Produkte getestet hat, haben sich die Sennheiser Momentum 3 Wireless schnell zu den neuen Lieblingen entwickelt.Das liegt in erster Linie an der Verarbeitung, die wirklich wenig zu wünschen übrig lässt. Und gerade bei Brillenträgern hat es etwas zu sagen, wenn man auch nach längerer Tragezeit von Over-Ear-Modellen keine Probleme mit zu starkem Druck bekommt. Und dies angesichts der Tatsache, dass der Ton wirklich ausgezeichnet ist und auch die Geräuschunterdrückung tadellos funktioniert, was für ein enges Anliegen der Ohrmuscheln spricht.Verfehlt werden Spitzenwerte bei der Akkulaufzeit. Hier gibt es Konkurrenzprodukte von Sony oder Beats, die deutlich mehr leisten können. Allerdings bringen die Sennheiser-Kopfhörer hier auch keine wirklich schlechte Leistung, so dass die Nutzer eigentlich selten Gefahr laufen dürften, dass ihnen mit im Programm der Saft ausgeht.Die Empfehlung für diese Kopfhörer geht letztlich aber nur an Nutzer, die sie in genau dieser Funktion als Gerät für die Audiowiedergabe verwenden wollen. Als Headset machen die Sennheiser Momentum eine recht schlechte Figur. Das integrierte Mikrofon bringt keine besonders guten Resultate zustande. Und aus irgendeinem kaum nachvollziehbaren Grund gibt es auch wenig Software, die mit den Mikros der Modelle zurecht kommt. Hier wäre also entweder ein Konkurrent oder ein separates Aufnahmesystem empfehlenswert. Bei einem Preis von fast 350 Euro ist das nicht gerade ein Glanzpunkt der Entwicklungsabteilung Sennheisers - doch wenn man eben kein Headset sondern Kopfhörer benötigt, kann man problemlos zugreifen.