Anker Soundcore Q35: Neue Version der guten ANC-Kopfhörer

Vorteile

App-Anbindung für bspw. Firmware-Updates

Sehr gutes ANC für die Preisklasse

LDAC Hi-Res Audio Codec

Schicker Blauton

Transport-Case von guter Qualität

Adapter für Flugzeugsitze wird mitgeliefert

Bequemer Sitz & hochwertige Verarbeitung

Sehr lange Akkulaufzeit & Quick Charge

Möglichkeit zur Verbindung via Klinke (bspw. mit iPod Shuffle)

Kräftiger Bass...

Neutral

...der ggf. je nach Geschmack zu kräftig ist

LDAC nicht für iPhones verfügbar

Nachteile

Weitere Farben noch nicht erhältlich

Mit den Soundcore Q35 bringt Anker ein Set Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt, deren Qualität an die Q30-Modelle aus dem letzten Jahr heranreicht. Im Gegensatz zu den derweil im Preis gesunkenen Sony WH-1000XM3 setzt man bei Anker auf Button- statt Touch-Steuerung, was sich in der Praxis schlicht als einfachere Variante erweist. Der Star der Show ist ganz klar die Geräuschunterdrückung, welche wegen der Baustelle neben dem Schreibtisch unseres Kollegen Timm Mohn oft genutzt wird. Soundcore setzt abermals auf ein sehr stimmiges Erlebnis aus ansprechendem Klangbild, langer Akkulaufzeit und geringem Preis.