Schnelles Gaming-Notebook: MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat

Erst kürzlich hat MSI mit dem GE76 Raider Dragon Edition Tiamat sein aktuell schnellstes Gaming-Notebook vorgestellt. Geboten wird neben einer schnellen Nvidia GeForce RTX 3080 und einem Intel Core i9-10980HK unter anderem auch ein Display mit 300 Hertz. Weitere Details fasst unser Kollege Johannes Knapp zusammen, der das Notebook außerdem in 3DMark getestet hat.Das GE76 Raider Dragon Edition Tiamat macht bereits auf den ersten Blick deutlich, dass es sich um ein Gaming-Notebook handelt. Dies liegt nicht nur am auffällig gravierten Gehäuse, sondern auch an der Lightbar an der vorderen Kante und der Tastatur mit RGB-Ein­zel­tas­ten­be­leuch­tung.Das 17,3 Zoll große Display löst in Full HD auf und unterstützt eine maximale Bildfrequenz von 300 Hertz. Flüssiges Gaming ermöglichen die eingangs erwähnte GeForce RTX 3080 mit 16 GB GDDR6-Speicher sowie ein Intel Core i9-10980HK. Je nach Ausstattung kommen maximal 64 GB DDR4-3.200-RAM und bis zu zwei M.2 SSDs (PCIe 3.0) hinzu.Im Time Spy-Benchmark von 3DMark erreicht das MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat 11.749 Punkte (GPU: 12.366, CPU: 9162). Dank des aktuellen Grafikchips werden in Spielen DLSS 2.0 und Raytracing unterstützt. Eine weitere Besonderheit: Das Notebook unterstützt bereits den neuen Standard Wi-Fi 6E für schnelle und stabile Verbindungen.