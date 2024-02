MSI Titan 18 HX - Leistungsstarker Desktop-Ersatz im Hands-on

MSI hat mit dem Titan 18 HX ein leistungsstarkes Notebook für Gamer und Kreative vorgestellt, die sowohl zuhause als auch unterwegs neben besonders viel Leistung Wert auf ein großes Display legen. Unser Kollege Johannes Knapp fasst alles Wichtige zum neuen 18-Zöller im Video zusammen.MSI bietet das Titan 18 HX in verschiedenen Konfigurationen an. Maximal kann das Notebook mit einem Intel Core i9-14900HX-Prozessor der 14. Generation (95 Watt), einer Nvidia GeForce RTX 4090 Grafikkarte (175 Watt), 128 GB DDR5-RAM sowie drei SSDs ausgestattet werden. Der 18 Zoll große Bildschirm (Mini-LED) hat eine Auflösung von 3840 x 2400 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Zudem ist das Display HDR 1000 zertifiziert und es deckt den DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent ab.Die Tastatur hat mechanische Tasten mit Einzeltastenbeleuchtung und Cherry-Switches, unter der Tastatur befindet sich ein haptisches Touchpad mit RGB-Beleuchtung. Das Notebook wiegt 3,6 Kilogramm, die Abmessungen gibt MSI mit 404 x 307 x 23 bis 32 Millimetern an.