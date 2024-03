Samsung Galaxy Tab A9 im Test: Kompaktes Tablet für Einsteiger

Gutes Display trotz niedriger Auflösung

Kurze Akkulaufzeit, lange Software-Updates

Erst kürzlich hat Samsung mit dem Galaxy Tab A9 einen Nachfolger für das beliebte Galaxy Tab A7 Lite auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu diesem sowie zur direkten Konkurrenz anderer Hersteller ist das Tablet gut aufgestellt und dürfte außerdem all jene Nutzer zufriedenstellen, die trotz eines vergleichsweise günstigen Preises Wert auf mehrjährige Updates legen.Zu beachten gilt aber, dass das Galaxy Tab A9 auch ein paar Schwächen hat, die man bei einem Kauf bedenken sollte. Welche das sind und wie es sich im Vergleich zu anderen Tablets in ähnlicher Preisklasse schlägt, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Das Samsung Galaxy Tab A9 ist mit einem 8,7 Zoll großen Display ausgestattet. Die Auflösung beträgt 1340 x 800 Pixel. Das ist zwar etwas niedrig, angesichts des Preises und der Größe des Bildschirms aber in Ordnung. Etwas schade ist auch, dass es sich nur um ein 60-Hertz-Panel handelt. Positiv anzumerken ist, dass das Display vollständig laminiert ist - in dieser Preisklasse ist das nicht selbstverständlich. Ein aktiver Stylus wie der Samsung S Pen wird leider nicht unterstützt.Herzstück des Galaxy Tab A9 ist ein MediaTek Helio G99, hinzu kommen wahlweise 4 GB oder 8 GB RAM sowie 64 GB oder 128 GB Speicherplatz. Sämtliche Modelle verfügen über GPS, eine Option auf LTE ist ebenfalls vorhanden. Käufer erhalten zwar kein ideales Gaming-Tablet, Titel wie PUBG Mobile oder Genshin Impact sind aber trotzdem problemlos spielbar. Auch die Alltagsperformance ist gut.Ebenfalls als gut können die beiden Lautsprecher an den Seiten des Tablets bezeichnet werden, auch wenn diese natürlich nicht die Qualität teurerer oder größerer Modelle erreichen. Die Kameras sind hingegen nur durchschnittlich, zumindest mit der 8-Megapixel-Hauptkamera sind aber brauchbare Schnappschüsse möglich. Leider fällt die Akkulaufzeit des Tablets (im Test: 6,75 Stunden) etwas kurz aus.Auf dem Galaxy Tab A9 läuft Android 13 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche One UI 5.1. Samsung verspricht mindestens zwei große Android-Updates sowie vier Jahre Sicherheitsupdates - in dieser Preisklasse ist dies fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.