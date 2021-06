Samsung Galaxy Tab A7: Erste Eindrücke zum Einsteiger-Tablet

Das Samsung Galaxy Tab A7 Lite ist seit wenigen Tagen in Deutschland verfügbar. Während die LTE-Version mit 199 Euro zu Buche schlägt, ist das WLAN-Modell ab 169 Euro zu haben. Damit zeigt bereits der Preis recht deutlich, dass es sich um ein Einsteigergerät handelt. Unser Kollege Andrzej Tokarski fasst seine ersten Eindrücke zum Galaxy Tab A7 Lite in diesem Video zusammen.Das Display des Galaxy Tab A7 Lite hat eine Auflösung von 1340 x 800 Pixeln. Das ist nicht allzu viel, angesichts der Diagonale von 8,7 Zoll jedoch ausreichend. Die Displays aktueller Smartphones sind meistens aber sichtbar schärfer. Die Helligkeit und Blickwinkel sind allerdings gut. Ein wenig ärgerlich ist es, dass Netflix auf dem Tablet nicht in Full HD funktioniert.Auch die weitere Ausstattung zeigt, dass das Galaxy Tab A7 Lite ein Einstiegsmodell ist. Mit einem MediaTek Helio P22T und 3 GB RAM ist die Performance zwar gut, aber nicht überragend. Für einfache Aufgaben und Spiele ist dennoch genügend Leistung vorhanden. Überraschend gut sind hingegen die Lautsprecher des Tablets, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Preisklasse man sich mit dem Tablet befindet. Wer die Lautsprecher dennoch nicht nutzen möchte, kann auch auf einen klassischen Kopfhöreranschluss zurückgreifen oder einen Lautsprecher beziehungsweise Kopfhörer per Bluetooth koppeln.