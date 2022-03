Polestar stellt Roadster-Konzept vor, das eine Drohne an Bord hat

"Von zu Hause ausziehen"

Drohne dient zum Filmen

Der schwedisch-chinesische Autobauer Polestar ist ein Joint-Venture von Volvo und dem in Hangzhou beheimateten Unternehmen Geely. Technologisch gibt das skandinavische Unternehmen den Takt vor, doch Polestar entfernt sich immer mehr und bewusst von den Volvo-Wurzel - unter anderem mit seinem neuen Konzeptauto O₂.Das nach dem Precept genannten Auto zweite Concept Car von Polestar zeigt ein Fahrzeug, das durchaus straßentauglich ist oder wäre. Denn auch wenn der Roadster bzw. das Cabrio sieht nicht allzu futuristisch aus, jedenfalls nicht im Vergleich zu manch anderem Elektrofahrzeug, das man auf Automessen und vergleichbaren Veranstaltungen zu sehen bekommt.Beim Polestar O₂ kann man jedenfalls gut sehen, dass sich die Marke von Volvo wegentwickelt. Denn an den beiden ersten Fahrzeugen des Unternehmens - dem Plug-in-Hybriden Polestar 1 und den vollelektrischen Polestar 2 - war und ist zweifellos eine Verwandtschaft zu den Fahrzeugen der Schweden erkennbar. Das nun vorgestellte Konzeptauto hat eine eigenständige Designsprache, laut dem US-PR-Chef von Polestar (via Electrek ) will man damit "vom Zuhause bei Mama und Papa ausziehen".Wem das Design des neuen Konzeptautos bekannt vorkommt, der hat sicherlich recht, denn O₂ baut auf dem Design von Precept auf. Wie erwähnt geht es hier zwar nicht allzu futuristisch zu, das bedeutet aber nicht, dass man auch Concept Car-typische Spielereien umgesetzt hat.Denn das Auto hat eine Drohne an Bord. Diese kann bei verhältnismäßig langsamer Fahrt (maximal 90 km/h) aktiviert und von einer magnetischen Befestigung gelöst werden. Polestar versucht erst gar nicht, eine quasi-sinnvolle Funktionalität zu integrieren, sondern sagt von vornherein, dass diese Drohne für Videoaufnahmen gedacht ist. Nach getaner Arbeit bzw. Aufnahme kann das Material übrigens gleich am integrierten 15-Zoll-Display bearbeitet werden.