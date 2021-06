Panasonic: Licht ins Dunkel der Gerüchteküche um GH5-Nachfolger

Die Panasonic Lumix GH5 gilt bei vielen noch immer als eines der besten Produkte, die der Hersteller je auf den Markt gebracht hat. Allerdings ist die Kamera nun schon etwas in die Jahre gekommen und entsprechend gibt es immer wieder Gerüchte, wie es denn mit einem Nachfolger aussehen könnte.Die Kollegen von ValueTech TV können allerdings Licht ins Dunkel bringen. Und dieses scheint auf ziemlich überraschende Fakten: Denn es wird sogar zwei Nachfolger geben. Die GH5 II richtet sich eher an YouTuber, Vlogger und Co. Darüber hinaus soll Panasonic später im Jahr noch das neue Flaggschiff GH6 vorstellen. Genaueres dazu hier nun in den Foto-News.