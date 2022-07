ON1 Photo RAW: Die günstige Alternative zu Lightroom & Co.

Was unter Programmierern die Diskussion um den besten Editor, ist den Fotografen die Entscheidung über den bevorzugten RAW-Konverter. Neben den großen Namen wie Luminar, Lightroom und Co. gibt es auch noch die kleineren, oft günstigeren Alternativen, die sich dabei auch nicht gerade zwingend verstecken müssen.Das zeigt ein Test der Kollegen von ValueTech TV , die sich das Produkt ON1 Photo RAW näher angesehen haben. Auch diese Software bietet diverse Funktionen zur Katalogisierung und Bearbeitung von Fotos. Kleinere Fehler findet man zuweilen in der Übersetzung in andere Sprachen. Dies ist aber durchaus zu verschmerzen. Und bei einem Kaufpreis von gerade einmal rund hundert Euro kann man hier wenig falsch machen. Der Hersteller bietet auch ein Abo inklusive Cloud-Services an, was dann aber im direkten Vergleich mit großen Konkurrenten nicht mehr ganz so vorteilhaft wirkt.