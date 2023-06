OM-System 90 mm f/3.5 IS PRO: Makro-Objektiv hält Versprechen

Auf der Foto-Messe CP+ gab es bereits einen kleinen Ausblick, jetzt ist das neue Makro-Objektiv OM-System 90 mm f/3.5 Macro IS PRO verfügbar. Dass der Hersteller hier durchaus etwas gutes abgeliefert hat, zeigt sich bereits daran, dass das Produkt aufgrund einer enormen Nachfrage im Handel kaum zu bekommen ist. Die Kollegen von ValueTech TV haben trotzdem ein Modell in die Hände bekommen und konnten es testen.Und dabei bestätige sich die erwartete Qualität. Selbst an Punkten, die auf dem Papier nicht ganz so gut aussehen, hat OM System hier aber eine sehr gute Arbeit gemacht. Und auch in Sachen Verarbeitung muss sich das Objektiv keinesfalls verstecken.