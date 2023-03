OM-System 90 mm f/3.5 Macro IS PRO: Ein echt einzigartiges Makro

Auf der Foto-Messe CP+ ließ sich auch ein besonderes Objektiv begutachten: Das OM-System 90 mm f/3.5 Macro IS PRO, das durch seine Verbindung mit passenden Kameras einen sehr hohen Vergrößerungswert erreicht. Die Kollegen von ValueTech TV haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, es in die Hand zu bekommen.Ähnliche Objektive gibt es zwar durchaus, allerdings kommen hier noch Autofokus und Bildstabilisierung dazu, was man bei den anderen Objektiven dieser Klasse schlicht nicht bekommt. Entsprechend groß ist bereits die Menge der Vorbestellungen und wer erst jetzt auf das Produkt aufmerksam wird, wird sich wohl auf etwas Wartezeit einstellen müssen.