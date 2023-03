Nomad Base Station Pro: Edle Drahtlos-Ladestation für drei Geräte

Weiche Leder-Fläche

Bei der Nomad Base Station Pro handelt es sich um eine Qi-Ladestation. Insgesamt lassen sich von dieser drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, ohne dass man zu genau darauf achten muss, wo das Endgerät abgelegt wird. Dies wird durch die Ladetechnik "FreePower" ermöglicht. Frontal hat der Hersteller drei LEDs angebracht, die anzeigen, ob gerade ein Gerät geladen wird. Die Base Station Pro ist nicht nur mit Apple-Geräten , sondern auch mit allen anderen Qi-fähigen Produkten kompatibel. Pro Ladepunkt verfügt sie über eine Ausgabeleistung von 7,5 Watt. Die Nomad Base Station Pro wiegt selbst 650 Gramm.Über den FreePower-Updater kann die Software der Ladestation auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Die Nomad-Homepage listet die Version v1.2.0 als aktuellste Software. Über das USB-Kabel wird die Ladestation mit einem PC verbunden. Das Tool ist für Windows- sowie für MacOS-Geräte verfügbar. Das Software-Update ist schnell durchgeführt. Die Nomad Base Station Pro ist eine der wenigen Ladestationen, die mit Software-Updates versorgt werden können. Die Ladestation wurde lange ohne die aktuelle Firmware verwendet. Wer sich weniger Technik-affin fühlt und das Update nicht durchführen möchte, kann unbesorgt sein: Im Alltag ohne aktuelle Firmware kam es zu keinen Problemen mit der Nomad Base Station Pro.Durch die im Inneren verbaute FreePower-Technologie können Geräte an beliebiger Stelle abgelegt werden. Anschließend erkennt die Ladestation iPhones , AirPods Pro oder die Qi-Charging-Zahnbürste. Für die Nomad Base Station Pro stellen Fremdgegenstände kein Problem dar: die Spulen werden nur aktiviert, wenn ein entsprechendes Gerät auf der Lederoberfläche liegt. Durch FreePower können Gerät schief aufgelegt werden, ohne dass sich Einschränkungen für die Ladeleistung ergeben. Da man sich in der Regel keine Gedanken machen muss, wie das Smartphone aufgelegt wird, kann das kabellose Laden etwas alltäglicher bzw. nebensächlicher werden. Unser Kollege Timm Mohn kommt zu dem Fazit, dass FreePower eine Technologie ist, die auch von weiteren Herstellern adaptiert werden sollte.Die Nomad Base Station Pro macht einen hochwertigen Eindruck: Die Ladefläche ist mit Echtleder überzogen und passt deswegen sowohl auf den Nachttisch als auch ins Büro. Die weiche Oberfläche sorgt dafür, dass Geräte auf der Ladestation nicht verkratzen. Das Gehäuse selbst besteht aus Aluminium und sorgt für genug Eigengewicht, als dass die Nomad Base Station Pro rutschfest an Ort und Stelle stehen bleibt. Zusätzlich befinden sich auf der Unterseite noch zwei Gummistreifen, um einen festen Stand zu ermöglichen.Die Nomad Base Station Pro stellt eine Alternative zum eingestellten Apple AirPower-Projekt dar. Es ist kein weiteres Zubehör nötig, um die aktuelle Generation an Apple iPhones auf der Nomad Base Station Pro aufzuladen. Es genügt, das Gerät auf die Ladefläche aufzulegen. Verwendet man eine Hülle, sollte diese MagSafe unterstützen, um die Ladegeschwindigkeit nicht zu beeinträchtigten. Viele iPhone-Hüllen haben hierfür Material verbaut, um das kabellose Laden weiterhin zu ermöglichen. Die Nomad Base Station Pro ist in der Regel für 99,99 bei Gravis verfügbar