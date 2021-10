Nikon Z9 und Sony Alpha 7 IV: Ausblick auf die neuen Profi-Kameras

In der Welt der Kameras tut sich wieder einiges - manches davon wirkt allerdings ein wenig planlos: So finden Events für Produktvorstellungen zwar noch immer extrem selten statt, doch Sony und Nikon schafften es trotzden, ihre Veranstaltungen auf genau den gleichen Tag zu legen. Trotzdem können euch die Kollegen von ValueTech TV in den Foto-News einen Ausblick auf die dort präsentierten Produkte geben.Konkret geht es hier um die kommenden Kamera-Modelle Nikon Z9 und Sony Alpha 7 IV. Erstere kann an dieser Stelle auch schon etwas genauer vorgestellt werden. Allerdings ist es noch nicht möglich, Demo-Bilder zu zeigen. Denn verfügbar war lediglich ein Prototyp, an dem sich die abschließende Qualität noch nicht bewerten lässt. Einen kurzen Blick gibt es darüber hinaus auf Canons eigenwilliges Dual-Fish-Eye-Objektiv für RF-Kameras.