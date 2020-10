Nikon Z5 im Test: Systemkamera der Z-Klasse zum Sparpreis

Nikon hat mit der Z5 eine "günstige" Variante in seiner Z-Serie von spiegellosen Systemkameras vorgestellt. Diese bringt im Kern viele Qualitätsmerkmale mit, die man auch von der Z6 kennt - allerdings ist das System in einigen Punkten etwas abgespeckt. Die Kollegen von ValueTech TV stellen euch die Kamera hier im Detail vor.Eine Bremse hat Nikon beispielsweise bei den Serienbildern eingebaut. Der Vorteil dabei: Die Aufnahmen bleiben in der immer gleichen Geschwindigkeit, da die Kamera gar nicht genug Daten liefern kann, um eine schnelle Speicherkarte voll auszureizen. Und beim Video sind die obersten Qualitätsstufen der Z6 nicht zu haben. Wer allerdings vor allem Aufnahmen für das Web anfertigen will, kann hier gut bedient sein.