Nikon Z5: Für Fotografen top, bei Videos gibt's klare Schwächen

Nikon hat mit seiner Z5 eine Systemkamera ins Programm genommen, die für ambitionierte Hobby-Nutzer gedacht ist. Und hier kann das Gerät deutlich überzeugen. Die D700 des gleichen Herstellers war hier bisher quasi ein gewisser Standard, den die Z5 in nahezu allen Belangen übertrifft, wie die Kollegen von ValueTech TV über einen Lesertest herausarbeiten. Das ist angesichts der langen Zeit zwischen den beiden Produkten aber auch wenig verwunderlich.Stärken bringt die Z5 vor allem in der Fotografie mit. Wer hauptsächlich Videos aufnehmen will, sollte sich doch eher bei anderen Produkten umschauen. Dafür spricht allein schon die Tatsache, dass die Z5 bei 4K-Aufnahmen einen so starken Crop-Faktor einsetzt, dass ruhige Aufnahmen ohne Stativ kaum zu machen sind.