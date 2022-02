Nikon Z9: Beeindruckender Speicher-Speed bei der Profi-DSLM

Sehr schneller Speicher

Nikon will mit der neuen Z9 endlich mehr Profis auf die Z-Serie holen. Das DSLM-System wurde im Vergleich zu den Vorgängern bzw. Schwestermodellen entsprechend stärker ausgestattet. Wer sich bereits mit den Profi-Kameras des Herstellers auskennt, wird bei einem Wechsel auch kaum Probleme mit den Bedienelementen haben.Die Kollegen von ValueTech TV haben die Kamera natürlich mit Spannung getestet. Und hier zeigt sich bereits beim Härtetest mit dem Serienbild-Modus, dass Nikon wirklich gute Komponenten verbaut hat. Wenn eine schnelle Speicherkarte zum Einsatz kommt, gibt es quasi keinen Punkt, an dem das System an seine Grenzen kommt. Denn hier werden einfach mal durchgängig 900 Megabyte pro Sekunde weggeschrieben.Und auch bei der Bildqualität lässt sich kaum etwas Schlechtes sagen. 45 Megapixel bringt der Sensor mit. Bei der Bildstabilisierung kann die Konkurrenz noch etwas mehr bieten, doch ist auch das Nikon-System durchaus sehr gut geworden.