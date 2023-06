Nikon Z DX 24 mm f/1.7: Winzige Festbrennweite für die Z-Serie

Nikon hat jetzt das erste Objektiv mit Festbrennweite für seine Z-Serie auf den Markt gebracht. Das Nikon Z DX 24 mm f/1.7 ist dabei so klein, dass an ihm keine weiteren Einstell-Elemente Platz finden. Hier muss der Nutzer also über die Kamera gehen, wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausfanden.Die Bildqualität entspricht dabei dem, was von einer solchen Optik zu erwarten ist. Wer beispielsweise sehr scharfe Randbereiche benötigt, ist hier fehl am Platz. Gleiches gilt für Nutzer, die auf eine hohe Lichtstärke setzen, wie man sie etwa in der Astrofotografie benötigt. Für viele andere Zwecke bekommt man hier aber ein durchaus ansprechendes Produkt zum passablen Preis.