Nikon Z 40 mm f/2: Erster Blick auf die günstige Festbrennweite

Es gibt wieder richtige Messen - und die Kollegen von ValueTech TV haben die Chance genutzt, sich gleich mal das kommende Nikon Z 40 mm f/2 anzuschauen. Das Festbrennweiten-Objektiv wird zu einem relativ niedrigen Preis auf den Markt kommen - insbesondere, da es ja von einem großen Markenhersteller kommt. Gerade einmal 280 Euro werden hier zum Start angesagt.Das Objektiv ist in ein Kunststoff-Gehäuse eingefasst und angesichts des niedrigeren Preises dürften auch an anderen Stellen einige Kompromisse auf den User zukommen. Wie das genau aussieht, muss sich später in einem genaueren Test zeigen. Ein solcher ist aktuell noch nicht möglich, da nur Vorserien-Modelle gezeigt werden.