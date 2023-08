Nikon Z 26 mm f/2.8: Gutes Pancake-Objektiv zum überzogenen Preis

Tolle Bilder

Bei den Festbrennweiten sind die Pancake-Objektive besonders beliebt - immerhin sind sie auch sehr kompakt und damit für den Einsatz unterwegs gut geeignet. Das neue Nikon Z 26 mm f/2.8 ist ein solcher Vertreter, der auch an Vollformat-Kameras eingesetzt werden kann. Die Kollegen von ValueTech TV haben es getestet.Dabei zeigt sich, dass die Qualität für die Baugröße recht ordentlich ist. Die Randabschattung hält sich stark in Grenzen und auch die Naheinstellweite ist gut gelungen. Die physikalisch bedingte Verzeichnung in den Randbereichen wird von den fest eingestellten Korrektur-Profilen gut herauskorrigiert und lässt sich nur in RAW-Bildern sehen.Die Verarbeitung des Objektivs ist recht gut gelungen und Nikon integrierte sogar einen in dieser Klasse nicht überall zu findenden Spritzwasserschutz. Der Hersteller will das Produkt aber für 499 Euro verkaufen, was im Vergleich zu Festbrennweiten anderer Hersteller dann doch ein ziemlich hoher Preis ist.