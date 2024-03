Nextorage gibt Ausblick auf extrem schnelle CFexpress 4.0-Systeme

Fans hoher Geschwindigkeiten können sich freuen: Auf dem Speicherkartenmarkt geht die Entwicklung solide voran. Die Kollegen von ValueTech TV hatten auf der Fotomesse CP+ die Gelegenheit, sich beim Hersteller Nextorage umzuschauen.Dieser zeigte einige neue Produkte rund um den CFexpress 4.0-Standard. Hier dürften Nutzer durchaus in Versuchung kommen, die Speicherkarten nicht nur in ihren Kameras zu verwenden, sondern auch mal Notebook-Backups auf diese auszulagern. Immerhin werden hier Datendurchsätze bis 4 Gigabyte pro Sekunde erreicht, so dass man auch größere Festspeicher mal wegschreiben kann.