Nebula Mars 3: Ein mobiler Beamer der besonderen Klasse

Starker Akku an Bord

Beim Nebula Mars 3 handelt es sich um einen 1000 ANSI-Lumen hellen Projektor mit 40 Watt Lautsprechern. Das Bild löst mit Full-HD auf. Dank Android 11-Betriebssystem können Streaming-Angebote direkt vom Projektor aus wiedergeben werden. Der Beamer ist IPX3 zertifiziert und somit wasserbeständig. Generell sieht der Hersteller den Einsatz des Mars 3 bei Grillabenden oder anderen Outdoor-Aktivitäten. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch einen kleinen Kickstand, durch den sich die Position des Projektors ohne weitere Hilfsmittel variieren lässt. Es ist möglich, den Kickstand nicht komplett auszuklappen, um eine geringere Projektionshöhe zu erreichen. Eine Stativ-Halterung ist überdies auch vorhanden.Der Hersteller gibt die Helligkeit des Nebula Mars 3 mit 1000 ANSI Lumen an. Er liegt folglich über anderen kompakten Projektoren, wie etwa dem Wemax Dice oder Xgimi Halo+ . Im Alltag macht sich die Steigerung in Sachen Helligkeit stark bemerkbar: Wo man mit der Haus-eigenen Capsule Max abdunkeln musste, bleibt die Sicht beim Mars 3 gut. Nebula gibt an, dass die AI-unterstützte Automatik das Licht je nach Umgebungssituation einstellt. Der jeweilige Modus lässt sich bequem über den Mode-Button am Griff ändern. Ist der AI-Modus aktiviert, beginnt die künstliche Intelligenz mit der Anpassung des projizierten Bildes. In der Praxis lässt man den Projektor meist allerdings auf voller Helligkeit laufen.Die Full-HD-Auflösung kommt der Content-Betrachtung zugute: Das Bild sieht auch in größeren Diagonalen gestochen scharf aus. Laut Hersteller kann der Mars 3 ein Bild mit 200 Zoll erzeugen. Diese Dimensionen hat unser Kollege Timm Mohn aber noch nicht füllen müssen. Angepasst wird die Bildfläche dank Auto-Keystone automatisch. Auch der Focus wird vom Beamer eingestellt.Mit an Bord ist ein 185 Wattstunden Akku, der eine Videowiedergabe von bis zu fünf Stunden ermöglichen soll. Die wenigstens Filmabende dürften diese Zeit ausnutzen, spielt man allerdings Mario Kart, verstreicht die Akkulaufzeit auch schonmal wie im Flug. Die reale Betriebsdauer ist von der Helligkeit abhängig.Ein Herzstück des Projektors ist das 3-Wege Lautsprecher-System mit Dolby Audio. Die Ausgangsleistung ist ähnlich wie bei der JBL Charge 5 . Je nachdem, wo der Projektor platziert wird, trägt er ohne weitere Hilfsmittel durch einen Filmabend. Der Mars 3 sollte vor allem für die Frontprojektion vor der Leinwand genutzt werden. Gerade in kleineren Räumen, wie etwa dem Schlaf- oder Hotelzimmer, kann die Soundanlage des Mars 3 überzeugen. Platziert man den Projektor über sich, spannt das 3-Wege-System eine Soundbühne, die den Raum füllt.Es hat etwas den Anschein, als würde Anker alle drei Tochterunternehmen, also Solix, Soundcore und Nebula beim Mars 3 unter einen Hut bringen. Solix für die Akkulaufzeit, Soundcore für den Ton und Nebula fürs Bild. Der smarte Projektor macht viel richtig und bringt dabei nützliche Extras mit. Derzeit ist der Nebula Mars 3 auf Amazon für 999 Euro verfügbar . Gerade Menschen, die den Projektor auf Grund seiner langen Laufzeit kaufen möchten, sollten allerdings bedenken: Mit 185 Wattstunden liegt der Projektor 85 Wattstunden über der erlaubten Grenzen im Flugverkehr.