Nebula Mars 3 Air: Kompakter Beamer mit Google-TV im Test

Beleuchtete Fernbedienung

Beim Nebula Mars 3 Air handelt es sich um einen kompakten Projektor mit Google TV. Der 400 ANSI-Lumen helle Projektor löst mit Full-HD auf. Der Auto-Focus stellt das Bild automatisch scharf, während die automatisch Keystone-Korrektur die Projektion automatisch an die Umgebung anpasst. Nebula setzt beim Mars 3 Air auf zwei 8-Watt-Lautsprecher. Der Dolby Sound soll für eine angenehme Atmosphäre beim heimischen Kinoabend sorgen. Externe Lautsprecher können zusätzlich u.a. über Bluetooth angeschlossen werden. Der Mars 3 Air kommt ab Werk mit Netflix daher. Ein mühsamer Umweg, wie man es von Konkurrent Xgimi kennt, ist nicht nötig. Unser Kollege Timm Mohn ist sich sicher: Das ist für viele Beamer-Fans ein entscheidendes Argument.Der Nebula Mars 3 Air wird von einem 90 Watt Netzteil mit Storm versorgt. Startet der Projektor das erste Mal, wird zunächst Google TV eingerichtet. Durch das globale Betriebssystem werden eine Vielzahl an Sprachen, unter anderem Deutsch, unterstützt. Innerhalb der Einrichtung wird zunächst ein Firmware-Update heruntergeladen. Für die Installation sollte man sich durchaus etwas Zeit nehmen. Das gilt auch für die weitere Einrichtung: Google TV schlägt Apps zum Download vor und gleich die Daten aus dem Google-Konto ab. Nach etwa 20 Minuten ist Google TV auf Basis von Android 11 einsatzbereit.Die Fernbedienung des Mars 3 Air ist besonders: Einige Buttons sind beleuchtet. Leider bleiben ausgerechnet die Lautstärke-Tasten dunkel. Die Beleuchtung der Buttons geht an, wenn man die Fernbedienung hochhebt. Es wäre durchaus praktisch, wenn die beiden Lautstärke-Tasten auch leuchten würden. Erfahrungsgemäß benötigt man diese im Alltag öfter. Auch die Google-Assistent-Taste ist nicht beleuchtet. Hat man mal die Fernbedienung zu Hause vergessen, kann man trotzdem mit dem Beamer arbeiten: Der Mars 3 Air lässt sich über insgesamt 8 Buttons auf der Oberseite steuern. Die Fernbedienung allerdings trotzdem bequemer im Alltag.Ein großer Vorteil von portablen Beamern wie dem Mars 3 Air: Auf kleinstem Raum lässt sich ein Bild mit 100 Zoll oder mehr an die Wand projizieren. Dem Beamer fehlt die Objektiv-Schutzklappe des Nebula Mars 3 . Der Verzicht auf jene ist schade: Gerade für unterwegs ist der Objektivschutz ein nettes Extra. Der Nebula Mars 3 Air ist aktuell für 599,99 Euro beim Hersteller selbst verfügbar. Auf der Artikelseite ist der Gutschein-Code "WS24D2325NEW", der den Gesamtpreis auf 499,99 Euro reduziert , hinterlegt. Amazon bietet den Projektor auch ohne Gutschein-Code für denselben Preis an