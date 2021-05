Manta GSe: Opel stellt neue Elektro-Version des Kult-Coupés vor

Schalt- und Automatikgetriebe

Es ist bereits seit längerem bekannt, dass Opel - wie viele andere Hersteller - daran arbeitet, sein komplettes Lineup in Richtung Elektromobilität zu trimmen. Das hat auch ein ungewöhnliches Comeback zur Folge, denn die Rüsselsheimer bringen den Opel Manta in einer elektrischen Variante zurück.Es war schon länger kein Geheimnis, dass Opel den Manta in der einen oder anderen (elektrischen) Form zurückbringen wird. Beim ersten Teaser vor einigen Wochen waren dazu aber keine Details bekannt, nun hat der mittlerweile zur französischen Groupe PSA (u. a. Citroën und Peugeot) gehörende Autobauer aber konkrete Details zum Manta GSe genannten Fahrzeug veröffentlicht.Opel schreibt in einer Mitteilung , dass der neue Opel Manta GSe ElektroMOD, wie das Fahrzeug im vollständigen Namen heißt, "das Beste aus zwei Welten" kombiniert, und zwar "den klassischen Auftritt einer Stilikone mit modernster Technologie für einen nachhaltigen Einsatz".Der Elektro-Manta bringt 108 kW/147 PS mit und hat - was für Elektroautos etwas ungewöhnlich ist - auch ein Schaltgetriebe. Auf Wunsch kann man aber schlichtweg den vierten Gang einlegen und fährt dann automatisch. Der Manta GSe ist der stärkste Manta, den Opel ab Werk je gebaut hat. Der Manta A GT/E war seinerzeit (1974 und 1975) das leistungsstärkste Modell der ersten Generation mit 77 kW/105 PS, die zweite Generation, der Manta B, kam serienmässig auf maximal 81 kW/110 PS, eine Kleinserie, der Manta 400, der eigentlich nur zu Wettbewerbszwecken gebaut wurde, kam auf 106 kW/144 PS.Dazu kommt: Beim Elektro-Manta steht dem Fahrer aus dem Stand zudem ein maximales Drehmoment von 255 Newtonmeter zur Verfügung. Etwas unklar ist, was Opel mit dem Begriff ElektroMOD meint und ob der neue Manta modifiziert werden kann oder nur als Inspiration bzw. Blaupause für Elektrifizierungs-Szene dienen soll. Opel dazu im für Autobauer typisch kryptischen und blumigen Stil: "MOD steht für Veränderung, für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil."In Sachen Akku ist nicht gerade Alltagstauglichkeit angesagt: Denn die Lithium-Ionen-Batterie verfügt über eine Kapazität von 31 kWh, damit ist nach Herstellerangaben eine mittlere Reichweite von rund 200 Kilometern möglich. Es ist derzeit aber auch nicht klar, ob Alltagstauglichkeit überhaupt gewünscht ist: Denn ob der Elektro-Manta in Serie geht, ist nicht bekannt, Opel schweigt dazu bisher bzw. will sich die Marktforschung dazu näher ansehen.