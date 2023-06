Das Lenovo Tab P11 G2 im Test: Gute Alternative zum Galaxy S6 Lite

Design und Ausstattung

Tastatur-Cover und Stift separat erhältlich

Mit dem Lenovo Tab P11 G2 ist ein starker Konkurrent für das Samsung Galaxy S6 Lite in Deutschland erschienen: Es kann ebenfalls mit einem aktiven Stylus benutzt werden, allerdings ist das Display etwas größer und es gibt sogar ein offizielles Tastatur-Cover. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es getestet und er zeigt, ob dieses wirklich das Samsung-Tablet schlagen kann.Beim Aussehen wagt Lenovo keine Experimente und daher bleibt auch das Tab P11 G2 der gewohnten Designsprache des Herstellers treu. Die Verarbeitung ist gut, auch wenn diese nicht ganz mit (teureren) Topmodellen mithalten kann.Das Display ist 11,5 Zoll groß und somit größer als beim Samsung Galaxy Tab S6 Lite . Aufgrund der identischen Auflösung (2000 x 1200 Pixel) ist es aber etwas weniger scharf. Allerdings kann Lenovo durch stabilere Blickwinkel und eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz punkten.Angetrieben wird das Tablet von einem Mediatek Helio G99, dem wahlweise 4 GB oder 6 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist maximal 128 GB groß. Benchmarks wie Geekbench 5 und 3D Mark Wild Life zeigen, dass das Lenovo Tab P11 G2 geringfügig schneller als das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist. Für Spiele wie PUBG Mobile, Asphalt 9 oder Apex Legends ist es leistungsstark genug, wenn man nicht unbedingt Wert auf die höchsten Grafikeinstellungen legt.Als Betriebssystem ist Android 12 L vorinstalliert, welches sich durch Optimierungen für Tablets wie eine Taskleiste am unteren Bildschirmrand auszeichnet. Lenovo verspricht Updates bis Android 14.Für das Lenovo Tab P11 G2 ist ein optionales Tastatur-Cover mit Klappständer erhältlich. Dieses besteht aus zwei Teilen, wird magnetisch befestigt und es ermöglicht, auch aufgrund der Größe des Tablets, ein angenehmes Schreibgefühl. Als weiteres optionales Zubehör bietet Lenovo den Precision Pen 2 an. Im direkten Vergleich mit dem S-Pen von Samsung oder dem Apple Pencil ist er aber weniger präzise, was vor allem bei Zeichnungen auffällt.