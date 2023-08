Lenovo Tab P12 im Test: Großes Display und überzeugende Leistung

Gute Verarbeitung, großes und scharfes Display

Gute Performance und Office und Spiele

Offizielles Tastatur-Cover erhältlich

Solide Leistung, ein 12,7 Zoll großes Display mit aktivem Eingabestift und sogar ein offizielles Tastatur-Cover: Das und mehr verspricht Lenovo mit dem Tab P12, einem neuen Android-Tablet , welches für knapp 400 Euro zu haben ist. Damit bietet es ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, findet unser Kollege Andrzej Tokarski , der das Tablet getestet hat.Optisch ähnelt das Lenovo Tab P12 dem bereits seit einer Weile erhältlichen P12 Pro. Es ist 6,9 Millimeter dünn, es hat ein Metallgehäuse und es bringt 650 Gramm auf die Waage. Die beiden Kameras sind für ein Tablet erstaunlich gut. Etwas überraschend ist jedoch, dass die Hauptkamera auf der Rückseite 8 Megapixel bietet und Videos "nur" in HD-Auflösung aufnimmt, die Frontkamera hingegen 13 Megapixel und 4K-Videos bietet.Das Display ist 12,7 Zoll groß und löst mit 2944 x 1840 Pixeln auf. Es ist somit angenehm scharf, zudem bietet es breite Blickwinkel. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 60 Hertz. Zum Lieferumfang gehört der Lenovo Tab Pen Plus, ein aktiver Stylus. Dieser funktioniert ähnlich präzise wie der Lenovo Precision Pen 3 und fast schon so gut wie Samsungs S-Pen. Schön ist auch, dass Lenovo einige nützliche Features für den Stift liefert, sodass dieser sich etwa als Bildschirmlupe oder Fernbedienung für die Kamera verwenden lässt.Lenovo setzt beim Tab P12 auf den Mediatek MT8791V, dem je nach Modell 4 GB oder 8 GB RAM zur Seite stehen. Damit ist das Tablet für die meisten Spiele schnell genug, auch wenn nicht immer die höchsten Grafikeinstellungen möglich sind. Ab Werk läuft Android 13 , Lenovo verspricht zwei große Updates für das Betriebssystem sowie vier Jahre Sicherheitsupdates.Wer möchte, kann das Lenovo Tab P12 mit einem offiziellen Tastatur-Cover erwerben oder dieses separat kaufen. Es besteht aus zwei Teilen und lässt sich so auch als Ständer für das Tablet nutzen. Die Tastatur wird magnetisch mit dem Tablet verbunden. Sie ist angenehm groß und sie verfügt über ein ebenfalls großes Touchpad. Schade ist, dass sie nicht angewinkelt aufgestellt werden kann und dass sie keine Hintergrundbeleuchtung hat.