Laowa 15 mm f/4.5R Zero D: Shift-Objektiv für Architekturfotografie

Dieses Objektiv namens Laowa 15 mm f/4.5R Zero D ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich: Die Marke ist nun nicht gerade häufig zu sehen und auch die Brennwert- und Lichtstärke-Werte wirken etwas ungewöhnlich. Grund genug für die Kollegen von ValueTech TV , das Produkt direkt einem Test zu unterwerfen.Die Lösung des Geheimnisses: Das Produkt ist ein Shift-Objektiv, mit dem man insbesondere in der Architekturfotografie bessere Aufnahmen hinbekommen kann. Das Objektiv lässt zwar noch einige Schwächen zu, doch sind diese in vielen Fällen durchaus zu verschmerzen. Der Preis von um die 1500 Euro ist allerdings etwas zu hoch gegriffen.