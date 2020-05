Tamron: Sehr schneller Autofokus und Top-Bilder auf 70-180mm

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Auch bei einem Hersteller, der durch preiswerte Produkte bekannt ist, kann man sehr gut aufgehoben sein. Das beweist Tamron derzeit mit seinem neuen 70-180mm F2.8 Di III VXD-Objektiv. Dieses liegt nun in seiner finalen Version vor, so dass die Kollegen von ValueTech TV es einem tiefergehenden Test unterziehen konnten.Eines der herausragendsten Features des Objektivs ist der enorm schnelle Autofokus. Die Grundlage dafür wurde geschaffen, indem die gewöhnlichen Schrittmotoren durch einen doppelten Linearantrieb ersetzt wurden. Im Test zeigte sich, dass binnen Sekundenbruchteilen das gewünschteObjekt anvisiert werden kann. Positiv zu vermerken ist außerdem, dass man trotz eines leichten Kunststoffgehäuses in Sachen Wetterschutz nicht zurückstecken muss.Der Test zeigt weiterhin, dass Tamron auch bei der Konzeption der Optik ganze Arbeit geleistet hat. Die Bilder sind durchgängig scharf und auch an den kritischen Stellen machen sich quasi keine Abstriche bemerkbar. Vor dem Kauf sollte man aber darauf achten, dass die Kamera über eine eigene Bildstabilisierung verfügt - denn diese ist im Objektiv nicht vorhanden.