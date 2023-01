Joby Wavo Air: Wenn die Funkstrecke schon am Design scheitert

Auch der Hersteller Joby hat mit der Wavo Air eine Funkstrecke für Videoaufnahmen im Programm. Diese überrascht beim Test durch unsere Kollegen von ValueTech TV direkt beim Öffnen der Verpackung mit einem umfangreichen Zubehör-Paket. Insbesondere im Hinblick auf die Befestigung hat sich der Hersteller einiges einfallen lassen - so wird etwa ein Magnet-System mitgeliefert, mit dem man das System besonders einfach an empfindlicheren Kleidungsstücken befestigen kann.Im Hinblick auf die Klangqualität gibt es wenig zu bemängeln. Etwas schade ist die Tatsache, dass man die Audiokanäle der beiden Mikrofone nicht getrennt nutzen kann - sind beide angeschaltet, wird immer automatisch ein 50:50-Mix hergestellt. Kritik gibt es von den Kollegen am Design: Ansteck-Mikrofone sollten eigentlich möglichst unauffällig sein, Joby sorgt mit einem knalligen Rot aber für genau das Gegenteil. Nimmt man noch den Preis dazu, kann sich diese Funkstrecke letztlich aber nicht gegen die Konkurrenz behaupten.