JBL Partybox Encore: Bluetooth-Lautsprecher mit Licht und Mikro

Mikro-Verbindung automatisch

Bei der JBL Partybox Encore handelt es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofon. Der Lautsprecher verfügt über eine Ausgangsleistung von 100 Watt RMS. Im Inneren sitzt ein 5,25-Zoll-Tieftöner sowie zwei 1,75-Zoll-Hochtöner. Der Hersteller gibt den Frequenzbereich mit 50 bis 20.000 Hertz an. Ähnlich wie bei größeren Partyboxen wurde bei der Partybox Encore eine Lichtanlage verbaut. Zu jener gehören verschiedene Lichteffekte an der Front und an der linken bzw. rechten Seite. Zusätzlich gibt es ein frontales Stroboskop-Licht. Die IPX4-Zertifizierung schützt das Gerät vor Spritzwasser. Unterwegs ist die Partybox Encore leicht mitzuführen: Der Bluetooth-Lautsprecher wiegt 6,3 Kilogramm.Rückseitig befinden sich zwei Klappen, unter denen sich jeweils Anschlüsse befinden. Mithilfe der gummierten Klappen wird der IPX4-Schutz realisiert. Verwendet man die Ports, sollte die Box folglich nicht mehr nass werden. Bei Strand-Partys empfiehlt es sich, eher auf Bluetooth zu setzen und die Box zuvor vollständig aufladen. Über einen Stereo-Button kann eine Verbindung zu einem weiteren Lautsprecher aufgebaut werden.Bei unserem Kollegen Timm Mohn wurde die JBL Partybox Encore direkt nach dem Unboxing auf einer Hochzeit eingesetzt. Dort konnte die Box zeigen, was in ihr steckt: Die 100 Watt Ausgabeleistung wurde bei der Hochzeitsgesellschaft nicht vollständig ausgereizt. Der Hingucker bei der JBL Partybox Encore sind die Lichteffekte. Diese gleichen sich mit der laufenden Musik ab und treffen in den meisten Fällen den abgespielten Beat. Während die normale Beleuchtung auch im Alltag Anklang finden kann, schaltet man den Stroboskop-Effekt wirklich nur bei Party-Anlässen an.Das Mikrofon wird automatisch verbunden, sobald es eingeschaltet wird. Im Power-Button des Mikrofons leuchtet während der Verbindung eine weiße LED. Das Mikrofon fühlt sich gut in der Hand an. Im Rahmen der Hochzeit konnte es sich in vielen Situationen beweisen. Dabei fiel positiv auf, dass es zu keiner Rückkopplung kam, auch wenn man das Mikrofon während Audio-Wiedergaben nicht direkt ausgeschaltet hat. Die einfache Bedienung kam Sprechern, die das Mikrofon während eines Redebeitrages erstmals in der Hand hatten, zugute. Über einen Mikrofonständer können Hintergrundgeräusche verhindert werden. JBL gelingt mit der Kombination aus beidem ein ziemlicher Glücksgriff: Die Partybox ist leicht genug, um sie auch mal vor die Hochzeitskapelle zu tragen und dort eine Ansage zu machen. Das Mikrofon konnte mit einer stabilen Verbindung überzeugen.Die JBL Partybox Encore verwendet zur drahtlosen Verbindung Bluetooth 5.1. Erfreulicherweise geht die Verbindung nicht in den Standby-Modus, wenn längere Zeit keine Musik abgespielt wird. Über Bluetooth wird darüber hinaus die kostenlose App aus dem Play- und App-Store verbunden. Die Anwendung kann genutzt werden, um den Wiedergabeton zu kalibrieren und OTA-Updates einzuspielen. Für jene sollte man sich etwas Zeit lassen: Die App-Angabe, ein Update würde 15 Minuten dauern, ist keine Untertreibung. Aktuell ist die JBL Partybox Encore für 344 Euro auf Amazon verfügbar . Im herstellereigenen Shop wird der Bluetooth-Box für 289,99 Euro angeboten