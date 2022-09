Honor Pad 8 ausgepackt: Erste Eindrücke zum 12 Zoll Android-Tablet

Großes Display mit etwas niedriger Auflösung

Das Honor Pad 8 ist ein neues, besonders großes Android-Tablet , das nun auch in Deutschland für rund 350 Euro erhältlich ist. Geboten werden unter anderem ein 12-Zoll-Display, insgesamt acht Lautsprecher und ein hochwertiges Metallgehäuse. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Tablet ausgepackt und sich einen ersten Eindruck von dessen Stärken und Schwachpunkten verschafft.Highlight des Honor Pad 8 ist zweifelsfrei das Display: Dieses ist nämlich 12 Zoll groß. Direkte (und teurere) Konkurrenten sind in dieser Hinsicht das Samsung Galaxy Tab S7 FE, S8+ und das 12,9 Zoll Apple iPad Pro. Etwas schade ist, dass die Auflösung mit 2000 x 1200 Pixeln angesichts der Größe nicht allzu hoch ausfällt - wer genau hinschaut, wird also eine gewisse Unschärfe bei Schrift und Icons erkennen. Die Farbwiedergabe und Helligkeit des LCD-Displays sind aber gut. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hertz.Das Gehäuse des Honor Pad 8 besteht fast vollständig aus Metall. Es ist 6,9 Millimeter dick und 520 Gramm schwer. Sowohl die Front- als auch die Hauptkamera lösen mit 5 Megapixeln auf, die acht Lautsprecher haben eine gute Tonqualität und sind sehr laut. Im Inneren steckt ein Qualcomm Snapdragon 680, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Dadurch ist das Tablet nicht allzu schnell, die genannten Konkurrenten haben klar die Nase vorn. Für die meisten alltäglichen Aufgaben und auch viele Spiele sollte die Performance aber ausreichen.Beim Betriebssystem wird Android 12 mit aufgesetzter Benutzeroberfläche MagicUI 6.1 und vielen vorinstallierten Apps geboten. Letztere lassen sich aber problemlos entfernen, wenn sie nicht benötigt werden. Die Google-Dienste und auch der Play Store sind ab Werk vorhanden.