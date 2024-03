Godox X3: Funk-Fernauslöser mit Touchscreen und Zusatz-Features

Auf der Fotomesse CP+ in Japan ist der neue Godox X3 zu sehen. Dabei handelt es sich eigentlich um einen Funk-Fernauslöser für Kameras, der allerdings noch einiges mehr zu bieten hat. Das können euch die Kollegen von ValueTech TV hier zeigen.Denn das System löst nicht nur eine Aufnahme aus - vorzugsweise natürlich in Verbindung mit einem Godox-Blitzlicht. Über den kleinen Touchscreen kann man aus der Distanz auch noch einige Feineinstellungen vornehmen. Insbesondere für Nutzer, die häufiger Aufnahmen anfertigen, ohne direkt die Hand an der Kamera haben zu können, dürfte das Produkt zum Preis vun grob um die hundert Euro durchaus interessant sein.