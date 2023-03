Canon EOS R50: Neue Einsteiger-DSLM zeigt sich auf der CP+

Canon zeigt auf der Foto-Messe ein neues Einsteiger-System in der EOS-R-Serie. Die EOS R50 verwertet etwas ältere Technik weiter, die aber auch keine schlechten Ergebnisse brachte. Auf neueste Features beim Autofokus muss man hier entsprechend verzichten, wie die Kollegen von ValueTech TV zu berichten wissen.Auch wenn man hier nun auf die neuesten Objekt-Erkennungen für manche Tiere oder Flugzeuge verzichten muss, dürfte die DSLM doch mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Erfolg werden. Sie kommt mit einer Preisempfehlung von 849 Euro in den Handel, allerdings ist damit zu rechnen, dass sie schon bald in Richtung der 750-Euro-Marke tendieren wird.