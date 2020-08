GoPro Max: Action-Cam auch für Vlogs und 360-Grad-Aufnahmen

Vorteile

Stitching nun in der Kamera, je nach Talent der filmenden Person auch sehr gut

Keine 2 SD-Karten mehr notwendig

Hero- und 360 Grad Modus verfügbar

Beide Linsen im Hero Modus auswählbar

Display als VLOG-Display nutzbar

Ton sehr gut

ProTune für gute Bildabstimmung

WLAN-Verbindung sehr gut

360 Grad Bildmaterial via App zu bearbeiten

360 Grad Arbeitsschritte zu erlernen ist kinderleicht

Tutorial sehr gut gemacht

Bildergebnisse GoPro-typisch sehr gut

Theoretisch keine Bearbeitung am PC notwendig

GoPro Plus Probemonat kostenlos; Zubehör 50 % günstiger (bspw. Max Grip)

Intrigierte Füße statt Case mit Füßen

Tür deutlich besser als bei GoPro Hero 8

Neutral

360 Grad bedarf Übung im Framing

Kein Media-Mod verfügbar

Kein HDMI-Out

Viele Foto-Funktionen gestrichen (bspw. HDR / Superfoto)

Akkulaufzeit im 360 Grad Modus nur okay

360 Grad Timewarp ohne 1x Geschwindigkeit-Feature

Negativ

Kein 2,7K oder 4K im Hero Modus

Keine Profile im Video-Modus (bspw. für Drinnen oder Wandern)

GoPro galt lange als Platzhirsch unter den Herstellern von Action-Cams, hat mittlerweile aber schon ernst Konkurrenz bekommen. Mit der GoPro Max sollen nun noch mehr Nutzer angesprochen werden, denn die kompakte Kamera ermöglicht nicht nur verwacklungsresistente GoPro-Aufnahmen, sondern zeichnet über zwei Linsen auch 360-Grad-Videos auf - dank Frontdisplay dürften auch Vlogger an der Ka­me­ra ihre Freude haben.Beim Test unseres Kollegen Timm Mohn schneidet die Kamera gut ab, was etwa an der unkomplizierten Bedienung, der GoPro-typisch guten Aufnahmequalität und dem direkten Stitching in der Kamera liegt. Schade ist, dass im Vergleich zu anderen Modellen des Her­stel­lers einige Foto-Funktionen gestrichen wurden.