GoPro Hero 9: Mods machen aus der Action-Cam einen Allrounder

Positiv

Größeres Sichtfeld dank Max Lens Mod mit Horizont Leveling

Klinkeneingang und HDMI Port erweitern die GoPro sinnvoll

LED Mod als Filler Light sehr gut

Mit Max Lens Mod bis 5 Meter wasserdicht

Transportcase für Max Lens Mod

Neutral

GoPro wird weniger handlich & schwerer

Media-Mod Mikrofon nicht internem Mikrofon überlegen

Hellster Modus des Licht Mods leider nur sehr kurz (30 Sekunden)

Alle Mods sind durchaus eine Investition

Negativ

Normale Linse kann nicht im Max Lens Mod-Case aufbewahrt werden

Der Media Mod erweitert die GoPro Hero 9, die wir bereits vorgestellt haben, um zwei sehr wichtige Features: Zum einen ermöglicht der Klinkeneingang den Anschluss von externen Mikrofonen. Zum anderen können Sender oder Empfänger von Funkstrecken direkt an der GoPro angebracht werden. Aus der Action-Kamera wird so ein vollwertiges Allround-Talent, das dazu einlädt, ganze Produktionen mit ihr durchzuführen.Unser Kollege Timm Mohn hat dies mit dem Tier E-Scooter-Test vor einigen Wochen ausprobiert. Im Ergebnis zeigt sich: Die GoPro meistert mit Media und Licht Mod nicht nur die Szenen in Bewegung, sondern auch alles drumherum.