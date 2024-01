GoPro Hero 12 Black: Einfach-Modus bringt fast schon Profi-Bilder

Tolle Timelapse-Aufnahmen

Die GoPro Hero 12 Black unterstützt neben HyperSmooth 6 den LensMod 2.0, HDR-Video und Bluetooth-Audio. Die Liste an Features wird jedes Jahr länger und die Kamera dadurch komplexer. Funktionen wie 10-Bit Color, GP-Log Encoding oder Timecode-Sync sind aber nicht für jeden Benutzer geeignet oder verständlich.Oftmals wird die Action-Kamera ausgepackt, am Fahrrad oder Ski-Helm montiert und eine Abfahrt gefilmt. Für solche Nutzer hat GoPro den Modus "Einfache Bedienfunktionen", der standardmäßig aktiviert ist, hinzugefügt. Während GoPro-Profis den einfachen Modus meist direkt beenden und in ProTune eigene Einstellungen vornehmen, sollen Anfänger mit dem Easy-Control-Modus in der Lage sein, ansprechende Aufnahmen zu erstellen.Für den "Einfache Bedienfunktionen"-Modus muss die Kamera nicht weiter eingerichtet werden: kaum, dass die GoPro das erste Mal vollständig gebootet hat, kann es losgehen. Wer also die Kamera kauft und kurz danach in Skiurlaub fährt, kann auch kurz entschlossen auf der Piste die Kamera herausholen und Abfahrten einfangen. Als Zubehör empfiehlt sich für die Ich-Perspektive Chesty, da man hier einfach etwas mehr im Geschehen ist. Sieht man links und rechts die Ski-Stöcke, hat der Zuschauer das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein. Dieser Eindruck wird vom Easy-Modus nicht getrübt: Die GoPro Hero 12 nimmt die Umgebung ansehnlich auf. Sichtet man im Anschluss die Aufnahmen würde wahrscheinlich niemand vermuten, dass keinerlei Einstellungen vorgenommen wurden.Gleiches gilt auch für die Timelapse-Funktion: Im Test wurde das Winterberger Winterwunderland authentisch eingefangen. Die Aufnahmen zwischen Sonne und Schnee fangen die Stimmung, am vermutlich bestbesuchten Ski-Tag des Winters, rundum ein. Die GoPro Hero 12 verfügt auch über eine Foto-Funktion, die von unserem Kollegen Timm Mohn eher selten genutzt wird, aber out-of-the-box gut funktioniert. Die Mischung aus Profi-Kamera, die auch in Hollywood-Produktionen regelmäßig zum Einsatz kommt, und Einsteiger-Kamera macht die GoPro Hero 12 interessant für eine breite Zielgruppe. Wer die Action-Kamera im Easy-Modus verwendet, verzichtet nicht auf ansehnliche Video- und Bildqualität.Stattdessen können mit einfachen Mitteln anspruchsvolle Videos aufgezeichnet und im Anschluss über die Quik-App noch auf der Piste geteilt werden. Die GoPro Hero 12 Black ist aktuell für 389,99 auf Amazon verfügbar . Die Creator Edition ist mit 549,99 Euro etwas teurer , beinhaltet dafür aber auch eine Bluetooth-Fernbedienung, die auch als Stativ genutzt werden kann. Zusätzlich sind der MediaMod und der Light-Mod im Paket enthalten. Wer sich ohnehin für etwas Zubehör interessiert, sollte überlegen, inwiefern die Creator Edition das passende Bundle darstellt, da hier bereits eine große Transporttasche beiliegt.