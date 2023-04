Gigabyte RTX 4070 Windforce OC mit DLSS 3.0 im Vergleichstest

RTX 4070 im Custom-Design

Deutlich schneller als die RTX 2070 Super

Die Nvidia GeForce RTX 4070 ist da und erreicht den Handel wie üblich in zahlreichen Modellen unterschiedlicher Hersteller. Auch Gigabyte bietet mehrere Varianten an, darunter die RTX 4070 Windforce OC für rund 659 Euro (UVP). Wie viel Leistung die Karte bringt und wie gut sie im Vergleich zur RTX 3070 und RTX 2070 Super ist, hat unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews getestet.Die RTX 4070 ist die neueste und bisher günstigste Karte der aktuellen Ada Lovelace-Generation von Nvidia und bietet unter anderem eine AD104-GPU (4 nm, TSMC), 5888 CUDA-Kerne, 184 Tensor-Kerne der vierten Generation, 46 RT-Kerne der dritten Generation, ein 192-Bit-Speicherinterface und 12 GB Speicher.Im Fall der Gigabyte RTX 4070 Windforce OC beträgt der Boost-Takt 2490 MHz (Founders Edition: 2475 MHz). Drei Lüfter und ein ausreichend großer Kühlkörper sorgten im Test dafür, dass die Temperatur der Grafikkarte niemals über 61 Grad anstieg. Der Stromverbrauch lag bei maximal 184 Watt. Versorgt wird die Karte über einen üblichen 8-Pin-Stromanschluss. Ebenfalls erfreulich ist die vergleichsweise geringe Länge von lediglich 26 cm.Vergleicht man die RTX 4070 mit ihrem direkten Vorgänger, der RTX 3070, und der RTX 2070 Super, wird vor allem im Vergleich zu letzteren ein klarer Performance-Zuwachs deutlich: Im Vergleich zur RTX 3070 beträgt dieser rund 23,66 Prozent, im Vergleich zur RTX 2070 Super sogar 80,44 Prozent.Ein wichtiges Feature der aktuellen GPU-Generation ist DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling), welches somit auch die RTX 4070 bietet - natürlich nur bei unterstützten Spielen. Hier wird der Unterschied dann noch deutlicher, denn in Titeln wie Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 oder F1 2022 beträgt der Vorsprung im Durchschnitt 52,17 Prozent beziehungsweise 135,65 Prozent.