Geekom Mini Air 11: Günstiger Mini-PC für Einsteiger und Office-User

Günstig mit mäßiger Leistung

Mini-PCs eines jeden Preis-Segments erfreuen sich großer Beliebtheit. Je nach Ausstattung und Leistung unterscheiden sich die Preise allerdings stark. Der Geekom Mini Air 11 ist ein stromsparender Mini-PC mit Intel N5095 Prozessor, der mit 2,9 GHz getaktet ist.Die 11 im Namen des Mini-PCs spielt auf die Prozessor-Generation an: Es ist ein Intel Prozessor der elften Generation verbaut. Dazu gibt es 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Dem Einsteiger-PC steht mit dem Geekom Mini IT11 ein deutlich leistungsstärkerer PC gegenüber: Der nicht viel größere Computer wird von einem Intel i7 Prozessor angetrieben. Die 11390H-CPU hat im Vergleich leistungstechnisch die Nase weit vorn. Auch der RAM fällt üppiger aus: Speicherhungrige Programme haben 32 GB RAM zur Verfügung. Die SSD-Kapazität hat sich vervierfacht: Nutzer können Daten auf einer 1 TB SSD ablegen.Der Mini Air 11 und Mini IT11 gleichen sich in vielen Bereichen: Beide verfügen über einen SD-Karten-Slot und ein Kensington Key Lock. Sie lassen sich unauffällig auf der Rückseite eines Monitors verstauen und fallen somit auf dem Schreibtisch nicht weiter auf. Darüber hinaus unterscheiden sich vor allem die Leistungsdaten: Der Mini Air 11 eignet sich für Menschen, die höchstens etwas Office und ganz leichtes Gaming mit dem Mini-PC vorhaben. Viel anspruchsvoller als die allerersten Monkey Island-Spiele, Moorhuhn oder die Web-Version von "Star Trek Borg" (https://borgremastered.com/) sollte es aber nicht werden. Die Bearbeitung von Texten oder Tabellen hingegen ist kein Problem für den Geekom Mini Air 11. Wer mehr mit dem PC vorhat, sollte das Budget etwas anschrauben und sich den Mini IT11 genauer anschauen.Mini-PCs können viele Einsatzzwecke haben. Unser Kollege Timm Mohn verwendet aktuell einen Geekom-PC als Grundlage für die Hintergrundkulisse eines Advents-Comics. Der Mini Air 11 bietet genug Leistung für ausgiebige Google-Recherchen, um passende Hintergründe zu finden. Da der Lüfter im Office-Betrieb selten bis nie anspringt, erfolgt die Arbeit mit dem Mini-PC nahezu geräuschlos. Welcher Mini-PC es sein darf, hängt immer vom Budget ab. Der Geekom Mini Air 11 ist aktuell für 168,79 Euro auf Amazon verfügbar Oft gibt es einen preislichen Unterschied zwischen dem Angebot bei Geekom selbst und Amazon. Dieses Mal fällt der Unterschied geringer aus: Beim Hersteller selbst können gerade Mal 79 Cent eingespart werden. Der Preis ist deutlich geringer als noch 2022: Ursprünglich wurde der Mini-PC mal für 290 Euro verkauft. Beim Geekom Mini IT11 sieht der Preis beim Hersteller und Amazon gleich aus: Der Mini-PC wird jeweils für 499 Euro angeboten. Auch hier ist der Preis gefallen: Ursprünglich wurde die 1 TB Variante für 549 Euro verkauft. Menschen, die viel Speicherplatz benötigen, greifen am besten direkt zur 2-TB-Version : Diese liegt aktuell bei 599 Euro.