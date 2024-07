Geekom AX8 Pro: Mini-PC mit Ryzen 9 überzeugt im Test

DDR5 und Ryzen 9 machen den Unterschied

Zusammenfassung Geekom AX8 Pro nutzt AMD Ryzen 9 8945HS mit bis zu 5,2 GHz

Verfügt über 32 GB DDR5 RAM, aufrüstbar auf 64 GB, und 2 TB SSD

Bietet AMD Radeon 780M Grafikkarte

Unterstützt vier 4K-Displays oder einen 8K-Bildschirm

Kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Pro, Linux möglich

Mini-PC-Abmessungen ermöglichen Platzierung hinter jedem Bildschirm

Erhältlich ab 836 Euro mit Gutschein, keine Versandkosten

Beim Geekom AX8 Pro handelt es sich um einen Mini-PC auf Basis des AMD Ryzen 9 8945HS . Der Mini-PC verfügt über eine ein oder zwei Terabyte fassende SSD sowie 32 GB RAM; auch ein Upgrade auf 64 GB Arbeitsspeicher ist möglich. Geekom verbaut eine Acer N7000-SSD im AX8 Pro. Die SSD überzeugt mit einer guten Lesegeschwindigkeit von 7105,06 Megabyte pro Sekunde. Die Schreibgeschwindigkeit fällt mit 6432,62 Megabyte pro Sekunde etwas langsamer aus. Mit Abmessungen von 117 x 111 x 38,5 mm passt der AX8 Pro hinter jeden Bildschirm. Den passenden VESA-Adapter legt Geekom bei. Auf dem kompakten Computer läuft Windows 11 Pro. Windows ist ab Werk aktiviert, sodass keine weitere Lizenz gekauft werden muss. Alternative Betriebssysteme, wie etwa Linux, sind auch möglich.Geekom setzt beim AX8 Pro auf einen AMD Ryzen 9 8945HS Prozessor. Der Ryzen-Prozessor verfügt über 8 Kerne, 16 Threads und taktet mit bis zu 5,2 GHz. Die AMD AI-Einheit verfügt über 39 TOPS. Entscheidet man sich für die günstigere Ryzen-7-Variante, fällt der maximale Boost-Takt geringer aus. Außerdem tritt die AI-Einheit mit 38 TOPS etwas kürzer. Wer das Quäntchen mehr Performance benötigt, sollte sich folglich für den Ryzen 9 entscheiden. Für die Grafik ist beim AX8 Pro eine AMD Radeon 780M-Grafikkarte verantwortlich. Erfreulicherweise handelt es sich beim Arbeitsspeicher um Dual-Channel DDR5 RAM. Mit dem AX8 Pro scheint ein Generationswechsel bei Mini-PCs stattzufinden: Die einzelnen Komponenten, wie etwa die SSD, der RAM und die Grafiklösung, werden besser und aktueller. Im Extended-Benchmark von PC Mark 10 erzielt der AX8 Pro 7.206 Punkte. Der einfache PC-Mark-10-Benchmark erzielt meist ein besseres Ergebnis, so auch in diesem Fall. Um die 500 Punkte mehr erreicht der AX8 Pro im Standard-Benchmark.Die Ergebnisse lassen sich auch im Alltag beobachten: Der PC reagiert schnell auf Eingaben, Streams laufen flüssig und das ein oder andere Spiel stellt auch kein Problem für den kompakten Computer dar. "Steel Nomad Light", ein 3DMark-Benchmark, läuft auf dem AX8 Pro flüssiger als bei anderen Mini-PCs mit schwächerer Hardware. Vereinzelt lassen sich die Grenzen der AMD Radeon 780M erkennen, alles in allem läuft der Protagonist in dem Benchmark allerdings mehr als flüssig. Das erkennt auch der Benchmark an und vergibt 2.974 Punkte. In Worten fasst es der Benchmark mit "Legendary" zusammen. Nicht vergessen werden sollte an dieser Stelle, dass "Steel Nomad Light" auf leichte PCs wie den AX8 Pro zugeschnitten ist. Der anspruchsvollere Gaming-Benchmark "Speed Way" stößt augenscheinlich recht schnell an seine Grenzen. Umso überraschender ist, dass die 479 Punkte dennoch als "legendär" bewertet werden. Eventuell setzt man bei der Bewertung andere Maßstäbe an und urteilt dafür etwas großzügiger. Die Frame-Rate liegt auf jeden Fall deutlich unter den 22,03 Frames per Second, die in "Steel Nomad Light" erreicht wurden.Der CPU-Profil-Benchmark von 3DMark läuft flüssiger als der Gaming-Benchmark. Währenddessen kann man auch das Kühlsystem in voller Aktion hören. Geekom setzt bei allen aktuellen Mini-PCs auf IceBlast 1.5. Zwar ist der Lüfter deutlich zu hören, während er auf Hochtouren arbeitet, das Benchmark-Ergebnis liegt dafür durchweg im grünen Bereich. Unserem Kollegen Timm Mohn fiel auf: Der AX8 Pro ist der leiseste aktuelle Mini-PC aus dem Hause Geekom.Der Geekom AX8 Pro geht keine Risiken ein: Die verbauten Komponenten setzen sich von den vorherigen Generationen ab. Gerade der DDR5-Arbeitsspeicher dürfte für viele ein wichtiges Entscheidungskriterium sein. Der 490-ml-PC kann mit vier 4K-Displays oder einem 8K-Bildschirm verbunden werden. Damit steht hochauflösenden Filmabenden nichts im Wege. Aber auch Spiele können glänzen: Geekom selbst listet "Forza Horizon 5", das flüssig auf dem Mini-PC läuft. Das Rennspiel lässt allerdings auch am Anfang einen Benchmark laufen und passt entsprechend die Grafikeinstellungen an. Interessanterweise listet Geekom aber auch "Zelda - Breath of the Wild" als Beispiel für auf dem AX8 Pro spielbare Games. Ob der Nintendo-Titel als Beispiel für die Leistung bei Emulatoren gelistet wird, bleibt unklar. Insgesamt kann der Mini-PC mit WiFi 6E, USB 4 und der geringen Leistungsaufnahme überzeugen. Geekom selbst bietet den Mini-PC derzeit mit der ein Terabyte-SSD für 879 Euro an . Der Gutschein-Code "21GEEKOM" reduziert den Einkaufspreis auf nur noch 835,05 Euro. Auf Amazon ist der Mini-PC trotz Gutschein-Code "PRAX8pro" zwar auf den ersten Blick teurer, aber dort ist er eben auch nur in der 2 TB-Variante für 949,05 Euro zu haben . In beiden Fällen kommen keine Versandkosten hinzu.